У США через падіння цін на нафту сильно подешевшав бензин

Уперше з 22 грудня 2010 року середня роздрібна ціна на бензин у Сполучених Штатах опустилася нижче позначки у $3 за галон (близько 79 центів за літр).

Про це повідомила Американська автомобільна асоціація (ААА), передає ТАСС.

Таким чином, бензин в США зараз дешевший від молока, середня ціна якого становить $3,73 за галон.

За словами представників ААА, восени автомобільне паливо в США традиційно трохи дешевшає на тлі зниження активності автомобілістів, однак цього року ціни на бензин ідуть вниз особливо швидко через різке падіння вартості нафти на світових біржах.

"Із кінця червня цього року ціна нафти марки WTI (західнотехаська світла) знизилася більш ніж на $20 на фоні збільшення обсягів видобутку і занепокоєння трейдерів щодо перспектив світової економіки. Примітно, що деякі члени ОПЕК, зокрема, Саудівська Аравія, готові підтримувати ціни на низькому рівні заради збереження своєї частки на ринку", - наголошується в заяві ААА.

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За оцінкою ААА, завдяки паливу, що подешевшало, споживачі в США щодня економитимуть близько $250 млн у порівнянні з літом нинішнього року, коли середня ціна на бензин становила $3,68 за галон. Як зазначають економісти, низькі ціни на бензин повинні позитивно позначитися на економіці США.

"Коли автомобільне паливо дешевшає, а вартість інших товарів і послуг не змінюється, зростає споживча активність. Добре, що ціни впали в листопаді, коли багато купують різдвяні і новорічні подарунки", - зазначив аналітик американської дослідницької компанії IHS Кріс Крістофер.

Середня ціна бензину в США виводиться на основі даних, що надаються автозаправними станціями з усієї країни.