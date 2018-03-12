«Нафтогаз» цього року розраховує відсудити у Росії $8 мільярдів за захоплені в Криму активи

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» цього року може відсудити у Росії близько 8 млрд дол. збитку через захоплення активів компанії на території Криму внаслідок анексії півострова навесні 2014 року.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Так, вже цього року можемо виграти до 8 млрд дол. Але потім буде питання як забрати», - написав він.

За словами Вітренка, в цьому позові відповідачем є Російська Федерація. Позовні вимоги становлять 5 млрд дол., а з урахуванням очікуваних відсотків - 8 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року Росія, порушуючи норми міжнародного права, захопила Кримський півострів. Внаслідок цієї анексії «Чорноморнафтогаз» втратив свої основні активи (зокрема, бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна"), а також доступ до родовищ природного газу на шельфі Чорного моря.

Для захисту своїх інтересів у жовтні 2016 року «Нафтогаз» ініціював арбітражне провадження відповідно до Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, більш відомої як російсько-українська двостороння інвестиційна угода.

В середині січня 2017 року «Нафтогаз» залучив міжнародну юридичну компанію Covington & Burling LLP, яка має значний позитивний досвід захисту інтересів клієнтів у процесах проти РФ і російських державних компаній.

20 вересня 2017 року у «Нафтогазі» повідомили, що держхолдинг подав до Міжнародного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі (Нідерланди) позов проти Росії з вимогою відшкодувати 5 млрд дол. збитків, яких зазнала компанія внаслідок незаконного захоплення Росією активів "Нафтогазу" в Криму. Також повідомлялося, що винесення судом рішення у цій справі заплановано до кінця 2018 року.