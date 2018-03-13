Журналісти розповіли, як працює формула "Роттердам+" і хто заробляє на корупційній схемі (відео)

Експерти підрахували, що через глобальну махінацію за 2 роки українці переплатили вже більше 25 мільярдів гривень.

Два роки діє скандальна формула визначення вартості вугілля "Роттердам+", і вже два роки українці майже вдвічі переплачують олігарху Рінату Ахметову за вироблену з його вугілля електроенергію.

Про це йдеться в сюжеті програми "Гроші".

"Два роки поспіль, попри втрату більшості своїх заводів на окупованому Донбасі, Ахметов залишається найбагатшою людиною в країні. Більше того, його статки, на відміну від рядових громадян, не зменшуються, а зростають", - йдеться в сюжеті.

"Роттердам+" - це формула розрахунку вартості вугілля, яке постачають на теплові електростанції. Вугілля там спалюють, в процесі виробляють електроенергію і продають її українцям.

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Тож коли українці платять за електроенергію, вони автоматично оплачують й її корупційну складову, яку прямо закладено у тарифи.

"Українське вугілля коштує близько тисячі гривень за тонну. Але два роки тому влада вирішує: платити за вугілля краще не тисячу, а, наприклад, дві. Як на міжнародній біржі в Роттердамі. Тобто, у вартість пального для наших теплоелектростанцій заклали його транспортування морем, перевалку в порту і доставку залізницею", - йдеться в сюжеті.

"Таким чином, вартість цього вугілля роздувається. Це завищує тарифи теплової генерації, і це завищує фінальну ціну електроенергії", - розповідає голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус.

Експерти підрахували, що через глобальну махінацію за 2 роки українці переплатили вже більше 25 мільярдів гривень. "Для порівняння, лише 6 млрд цьогоріч передбачено на централізоване придбання медикаментів і лікувального харчування для всієї країни. Тобто "роттердамівських" переплат вистачило б на 4 роки забезпечення лікарень", - кажуть журналісти.

"Переплачують усі. Проїзд у метро та електротранспорті - 20% собівартості - це електроенергія. Подача холодної води - 40% собівартості - це електроенергія", - каже Герус.

В Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг підрахували, що в середньому за кондиціонер ми щороку переплачуємо 102 гривні, за холодильник - 127 гривень, бойлер - 340 гривень, духовка - 392 гривні.

"Хто ж збагачується на "Роттердамі+"? Вугілля спалюється на ТЕС, 80% яких належить корпорації ДТЕК Ріната Ахметова. І він же видобуває 85% вугілля. Тож самотужки забезпечує свою генерацію дешевою сированою. Але платимо ми за неї вдвічі дорожче", - йдеться в сюжеті "Грошей".

"Вони мають найбільшу вигоду. Тому що вони своє вугілля закладають по високій ротердамській ціні в тарифи всім споживачам", - зазначає Герус.

За даними журналістів, за два роки після запровадження "Роттердамі+" операційний прибуток ДТЕК зріс на 206% і склав 23 мільярди гривень.

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Ще влітку минулого року Національне антикорупційне бюро порушило карну справу. Детективи досліджують роль керівника НКРЕКП Дмитра Вовка, який "запровадив корупційний тариф".

Журналісти зазначають, що сам Вовк живе у 4-поверховому маєтку вартістю близько двох мільйонів доларів, який з початком "Роттердаму+" був переоформлений на його співмешканку, яка ніколи не займалася бізнесом.

"Наївно було б гадати, що молодий спеціаліст так ризикнув і веде з Роттердамом і Ахметовим власну гру. Схеми такого рівня запускаються тільки з благословення і під контролем найвищої влади. Як тут не згадати, що Дмитра Вовка відрядили в НКРЕКП з фінкомпанії ICU, яка, як вже всім відомо, не чужа президенту Петру Порошенку", - йдеться в сюжеті журналістів.

"Ніякого незалежного регулятора немає. НКРЕКП - повністю підпорядкований Банковій і особисто президенту орган", - каже екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2016 року НКРЕКП затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

За словами голови НКРЕКП Дмитра Вовка, гранична ціна на вугілля стала формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка визначається в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди) разом із вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула «Роттердам плюс доставка»). За даними НКРЕКП, така методика розрахунку повинна була усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від поставок із зони АТО і позбавити Україну від проблем із накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.