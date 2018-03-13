Ціни на нафту стабільні після сильного зниження напередодні

Ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 0,05 відсотка до $64,92 за барель.

Ціни на нафту стабілізувалися вранці вівторка після сильного зниження під час попередньої торгової сесії, викликаного очікуваннями подальшого зростання видобутку сировини в США.

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Ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 0,05 відсотка до $64,92 за барель.

Ф'ючерсні контракти на американську легку нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $61,33 за барель, що на 0,05 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

У понеділок обидва бенчмарки подешевшали приблизно на один відсоток.

"Ціни на нафту знизилися через побоювання про те, що зростання видобутку в США може призвести до збільшення запасів сировини в країні", – вважають аналітики банку ANZ.

Управління енергетичної інформації (EIA) у своєму березневому огляді підвищило прогноз видобутку нафти в США в 2018 році.

Відомство очікує, що обсяг виробництва сировини в США в середньому зросте більш ніж на 120.000 барелів на добу до 11,17 мільйона барелів на добу до четвертого кварталу цього року. Попередній прогноз передбачав зростання до 11,04 мільйона барелів на добу.

Більш того, видобуток ресурсів сланцевої нафти в США в квітні зросте на 131.000 барелів на добу до березня до 6,95 мільйонів барелів на добу – свіжого максимуму, випливає з даних EIA.

У фокусі уваги інвесторів – дані про тижневі запаси нафти та нафтопродуктів у США від Американського інституту нафти (API) і офіційна статистика EIA.