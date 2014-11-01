Медведєв підписав постанову про ціну на газ для України

Про це повідомляє сайт уряду Росії.

"Підписаною постановою встановлено на тимчасовій основі на період до 31 березня 2015 року особливий порядок розрахунку ставок вивізних митних зборів у залежності від рівня контрактної ціни стосовно природнго газу, що поставляється з території Російської Федерації на територію України", - йдеться в Постанові від 1 листопада 2014 року №1137.

Згідно з документом, експортне мито буде розраховуватися за такою формулою: за ціни в 333,3 долара США і вище за 1 тис. куб. м газу знижка складе 100 доларів США, за ціни нижчої за 333,3 долари США знижка складе 30% від такої ціни.

Читайте такожУкраїна продовжить боротьбу за зниження ціни газуЯк повідомляв УНІАН, Україна, Росія і Євросоюз у рамках переговорів також підписали протокол, згідно з яким оплата Україною боргу за газ, поставлений в кінці 2013 року, а також у другому кварталі 2014 року, в розмірі 3,1 млрд дол., визнається остаточною для Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», і одночасно частковою для російського газового монополіста «Газпрому». Крім того, в протоколі знову наголошується, що борг має бути сплачений двома траншами до кінця року і факт його оплати є умовою поставок нових обсягів газу, які будуть оплачені на умовах передоплати і без використання принципу «бери або плати».

Також в протоколі йдеться, що плата за транзит газу буде здійснюватися в повному обсязі згідно з контрактом. Причому «Газпром» повинен перераховувати кошти на рахунки «Нафтогазу».

Читайте такожГончар: «Газова угода з Росією коштує не дорожче за папір, на якому вона написана» Ціна газу, який Україна може закупити в період до 31 березня 2015 року, визначена наступним чином: «Якщо її формульне значення перевищує показник за 333,33 дол. за тисячу кубометрів, то знижка, що надається постачальником палива, становить 100 дол. США. Якщо формульна ціна нижче 333,33 дол. за тисячу кубометрів, то знижка складе 30% від ціни».

Раніше в Європейській комісії уточнювали, що ціна палива в зимовий період для України складе 385 дол. за тисячу кубометрів.