«Енергоатом» і Держенергоефективності співпрацюватимуть у сфері впровадження нового стандарту енергоменеджменту

Очікуваний економічний ефект для "Енергоатому" від впровадження нового стандарту енергоменеджменту становить 100 млн грн на рік.

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», Державне агентство з питань енергозбереження та енергоефективності, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту університету «КПІ їм. Ігоря Сікорського» та громадська організація «Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів» підписали меморандум про взаємну співпрацю, яка дозволить підвищити енергоефективність виробничих процесів компанії, а також запровадити новий стандарт енергоменеджменту.

Читайте також"Енергоатом" закінчив 2017 рік із збитками у розмірі 1,3 мільярда гривень

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні цей меморандум підписав голова «Енергоатому» Юрій Недашковський, голова Держенергоефективності Сергій Савчук, керівник Інституту Сергій Денисюк і голова громадської організації Вадим Уліда.

«Цей меморандум покладе початок взаємодії з широкого кола питань, зокрема – це впровадження системи енергоменеджменту, проведення енергетичних аудитів з метою підготовки і здійснення проектів з підвищення енергоефективності та зменшення нераціонального використання енергії в компанії», - зазначив Недашковський, додавши, що впровадження нового стандарту ISO 50001 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту» дозволить готувати фахівців, які будуть відповідати за виконання заходів щодо зниження енерговитрат.

«Цей стандарт ISO 50001 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту» втілює в собі кращі світові практики у сфері енергоменеджменту, що дуже актуально в сьогоднішніх умовах. Це шлях в нову модель енергоринку, до корпоратизації та підвищення конкурентоспроможності компанії», - зазначив президент «Енергоатому».

За словами Савчука, впровадження енергоменеджменту на підприємстві дозволяє без додаткових капіталовкладень знизити споживання енергії на 10-20%.

«Очікуваний економічний ефект для «Енергоатому» від підвищення ефективності технологічних процесів може становити більше 100 млн грн в рік, і це при дотриманні всіх стандартів безпеки», - зазначив Уліда.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

Енергоменеджмент - це система управління підприємством, яка дозволяє налагодити раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів і досягти виробничих і фінансових цілей компанії за мінімальних енерговитрат.