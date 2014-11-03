"Газпром" у жовтні знизив видобуток газу майже на чверть
09:44, 03 листопада 2014Енергетика
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"Газпром" скоротив видобуток газу в жовтні на 23,4% до 35,4 млрд кубометрів.
"Газпром" скорочує видобуток газу / Фото УНІАН
Видобуток газу в РФ за 10 місяців 2014 року скоротився на 5,3% і склав 516,6 млрд кубометрів.
Про це повідомляє Прайм із посиланням на матеріали Центрального диспетчерського управління ПЕК.
У жовтні видобуток скоротився на 15,4% до 53 млрд кубометрів.
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