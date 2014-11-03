"Газпром" у жовтні знизив видобуток газу майже на чверть

Видобуток газу в РФ за 10 місяців 2014 року скоротився на 5,3% і склав 516,6 млрд кубометрів.

Про це повідомляє Прайм із посиланням на матеріали Центрального диспетчерського управління ПЕК.

У жовтні видобуток скоротився на 15,4% до 53 млрд кубометрів.

Читайте такожНафтовидобуток у Росії через санкції може впасти майже на 30%"Газпром" скоротив видобуток газу з січня по жовтень на 9,9% до 352,3 млрд кубометрів, а в жовтні - на 23,4% до 35,4 млрд кубометрів.