У Полтавській області вже кілька днів горять торфовища

Біля села Тишки Лубенського району Полтавської області пожежні ніяк не можуть загасити пожежу на поверхневих покладах торфу, яка виникла ще 30 жовтня.

За даними прес-служби облуправління ДСНС, загальна площа пожежі становила близько 5,8 га.

На місці пожежі працюють спецбригади облуправління ДСНС. Пожежним удалося загасити частина вогнищ загоряння, проте станом на вчорашній вечір вогонь ще займав площу 1,8 га. Роботу з ліквідації пожежі буде продовжено сьогодні - 3 листопада.

Читайте такожУ Київській області палають торф'яники (фото)В облуправлінні ДСНС УНІАН повідомили, що за даними інституту «Укрземпроект» на території Полтавської області загальна площа торфовищ становить 42 тис. га. Найбільші площі торфовищ мають Хорольський район (9896 га), Оржицький район (8007 га), Пирятинський район (6245 га), Лубенський район (5259 га), Семенівський район (4097 га), Лохвицький район (3789 га) і Зіньківський район (1933 га).