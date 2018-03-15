ДТЕК Ахметова хоче перевести на газове вугілля ще два блоки Придніпровської ТЕС

Компанія раніше вже переобладнала два блоки цієї станції.

Найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова до кінця цього року планує перевести два енергоблоки Придніпровської ТЕС з роботи на дефіцитному вугілля антрацитної групи на паливо газових марок.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила директор з комунікацій "ДТЕК-Енерго" Ірина Мілютіна.

"На Придніпровській ТЕС вже два блоки переведені, і ще два будуть переведені до кінця року", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, після втрати через бойові дії на Донбасі Україною контролю над видобутком власного вугілля антрацитної групи, теплова генерація почала відчувати дефіцит цього виду палива. У 2016-2017 роках енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки "Г". Зокрема, держкомпанія "Центренерго" переобладнала другий і п'ятий блоки Зміївської ТЕС, а також четвертий блок Трипільської ТЕС. ДТЕК переобладнав два блоки Придніпровської ТЕС і розглядає можливість переведення блоку Криворізької ТЕС.

За даними Міненерговугілля, завдяки переведенню блоків на газове вугілля, теплова генерація в 2018 році зможе скоротити споживання антрациту до 4,8-4,9 мільйона тонн, що на 20% менше, ніж у 2017 році.