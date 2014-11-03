Україна в жовтні купила в Європі менше мільярда кубометрів газу

Про це свідчать попередні дані операторів газотранспортних систем Словаччини і Польщі, через які Україна реалізує такі поставки.

У жовтні Україна імпортувала через Словаччину 809 млн кубометрів газу і через Польщу 76 млн кубометрів.

Читайте такожМедведєв підписав постанову про ціну на газ для УкраїниПоставки через словацьку територію зросли на 4% на тлі 35% скорочення імпорту через польську газотранспортну систему.

У середньому щодобові поставки через Словаччину становили 26,1 млн кубометрів при максимальних технічних можливостях в 27 млн кубометрів, а через Польщу - 2,4 млн можливе при максимумі в 4 млн кубометрів.

Минулого місяця Україна не імпортувала газ через територію Угорщини, яка оголосила про припинення реверсу в кінці вересня.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укртрансгазу" за перші дев'ять місяців поточного року Україна імпортувала з Європи 2,2 млрд кубометрів газу, 986 млн з яких у вересні.

Україна відновила купівлі газу з Європи через підвищення російським "Газпромом" з другого кварталу поточного року ціни на своє паливо майже в 2 рази. На минулому тижні Росія погодилася до березня 2015 року знизити ціну газу для України на 100 дол. - до 385 дол. за тисячу кубометрів.

Один з польських експертів Томаш Хмаль зазначав агентству, що газ у європейських постачальників, якими виступають німецька RWE Supply&Trading і норвезька Statoil, буде коштувати дешевше, ніж російське паливо з цією знижкою.