Хмельницька АЕС відключила блок №1 від мережі для ремонту

Хмельницька атомна електростанція відключила від енергомережі блок №1 для проведення поточного ремонту, йдеться в повідомленні НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, блок був відключений 1 листопада о 01:44.

Станом на 3 листопада в роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків атомних електростанцій.

На енергоблоці №1 Запорізької АЕС - 57-а доба планового ремонту.

На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС - 49-а доба планового ремонту.

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Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працюють два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Перевірки і експертизи, проведені державними і незалежними міжнародними експертами МАГАТЕ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЕС, підтверджують високий рівень безпеки енергоблоків ХАЕС.