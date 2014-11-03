Україна у зв'язку з опалювальним сезоном скоротила запаси газу у сховищах на 3%

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

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Україна після припинення «Газпромом» продажу «Нафтогазу» російського газу має три маршрути постачань «блакитного палива» із Європи: польський, угорський та словацький.

Угорщина зупинила транспортування газу в Україну від 25 вересня після переговорів із російським газовим монополістом «Газпромом».

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.