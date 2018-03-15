Великобританія вирішила відмовитися від російського газу

Прем'єр Великобританії зазначила, що обговорюватиме з Євросоюзом не лише енергетичну безпеку, але й ширше питання енергетичної безпеки країни.

Великобританія шукає інших постачальників газу в рамках заходів, що вживаються Лондоном проти Росії після отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Британії.

Читайте такожЗ речами — на вихід: що послідує за видворенням російських дипломатів із Великобританії

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву прем'єр-міністра Терези Мей.

"Коли ми розглядаємо постачальників газу, ми дивимося на інші країни", - заявила Мей.

Як зазначає видання, третина природного газу Великобританія отримує з РФ.

"Ми будемо продовжувати обговорювати з Європейським союзом не тільки нашу енергетичну безпеку, але й більш широке питання енергетичної безпеки", - заявила вона.

Нагадаємо, британський прем'єр Тереза Мей 14 березня заявила, що Росія відповідальна за спробу вбивства колишнього російського шпигуна та його дочки.

Великобританія висилає з країни 23 російських дипломатів і припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки.

Також Уряд Великобританії попереджало про готовність застосувати до Росії нові обмежувальні заходи в разі необхідності.