У Нацкомісії з тарифів запевнили, що електроенергія для населення найближчим часом не подорожчає

14:37, 15 березня 2018
Енергетика
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Ілюстрація REUTERS

Тарифи на електроенергію для побутових споживачів (населення) найближчим часом в Україні не підвищуватимуться. Про це повідомляє прес-служба Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, посилаючись на слова очільника НКРЕКП Дмитра Вовка.

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«Хочу заспокоїти побутових споживачів. Зараз не розглядається рішення про підняття тарифів», - сказав Вовк.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня минулого року НКРЕКП затвердила середньорічне значення оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію на 2018 рік, яке на 14,4% вище від показника за 2017 рік і становить 1,562 грн за МВт-год (без ПДВ).

За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, таке зростання ОРЦ призведе до зростання цін на електроенергію для кінцевих споживачів - як для промисловості, так і для населення. Для промисловості у цьому році регулятор вже піднімав ціни.

12 березня 2018 року президент Петро Порошенко заявив, що ціни на електроенергію для населення не повинні підвищуватися.

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Теги: #електроенергія#тарифи на електроенергію