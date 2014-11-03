Польща у жовтні продовжила недоотримувати газ із Росії

"PGNiG SA не отримує у пунктах входу на східній межі повного обсягу замовленого у російського постачальника газу у рамках чинного контракту", - зазначила прес-служба польської компанії.

Недопостачання газу з Росії компанія компенсує за рахунок постачання з інших країн і відбору палива з газових сховищ, у яких, за останніми даними, накопичено 2,7 млрд кубометрів газу.

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У прес-службі польської компанії також повідомили УНІАН, що їй вдалося домогтися від "Газпрому" компенсацій за те, що він не постачає обсягів газу, що замовляються.

"PGNiG використовує всі доступні засоби, передбачені контрактом із компанією "Газпром експорт", для отримання компенсацій втрат компанії через обмеження газових поставок до Польщі за ямальським контрактом. У зв'язку з цим - як це передбачено контрактом - PGNiG отримала компенсацію в ціні газу за час обмеження поставок зі східного напрямку", - зазначили в компанії, відповідаючи на запит агентства.

У PGNiG відмовилися назвати суму компенсації і механізм її отримання, зазначивши, що це було б порушенням умов підписаного з росіянами контракту.

Раніше УНІАН повідомляв, що польські підприємства відмовляються від російського газу.

Раніше також повідомлялося, що PGNIG у цьому році вперше публічно заявив про зменшення постачання газу з Росії, яка є головним його постачальником у Польщі, у вересні поточного року. Компанія повідомляла, що отримувала від "Газпрому" на 20-45% менше газу, ніж йому замовляла.

Довідка УНІАН. Польща є однією із трьох країн Європейського Союзу, через яку Україна може прокачувати газ, але володіє найменшими технічними можливостями з реверсу - максимум 4 млн кубометрів на добу, тоді як через Словаччину та Угорщину за добу можна прокачувати приблизно 27 млн і 17 млн кубометрів відповідно. Минулого місяця Угорщина оголосила про припинення транзиту газу в Україну, пояснивши це необхідністю задовольнити внутрішні потреби в паливі, але низка експертів угледіла в цьому тиск Росії.