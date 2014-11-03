Deutsche Bank: російська економіка в найближчі роки буде падати через дешеву нафту

Deutsche Bank прогнозує, що зростання російської економіки становитиме 0,2% у 2015 році та 0,8% у 2016 році,

Про це пише The Telegraph з посиланням на повідомлення експертів німецького банку для інвесторів, передає Газета.ru.

Як зазначають у Deutsche Bank, російська економіка значною мірою залежить від доходів від видобутку нафти, і частка енергетичного та енергопов'язаного виробництва в загальному обсязі виробництва є суттєвою.

Тому нижчі ціни на нафту ведуть до зниження зростання російської економіки в найближчі кілька років, вважають у банку. За оцінкою експертів Deutsche Bank, у середньотерміновій перспективі вартість нафти Brent становитиме 2015-2018 роках від $89 до $90 за барель, а в довготерміновій - $90 (раніше прогнозувалося $105).

Читайте такожБюджет Росії втрачає $2 млрд від кожного падіння нафти на 1 доларРаніше повідомлялося, що ЦБ прогнозує у першому кварталі 2015 року нульовий темп зростання економіки Росії. Також повідомлялося, що санкції ЄС, за оцінкою Єврокомісії, сповільнять темп зростання економіки в Росії на 0,6% у 2014 році і на 1,1% в 2015 році.