В Україні схвалили ще один контракт на постачання газу з Німеччини

«Погодити укладення рамкового контракту купівлі-продажу природного газу між компанією E.ON Global Commodities SE та Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», - сказано в наказі міністерства від 24 жовтня 2014 року.

Водночас у «Нафтогазі» відмовилися коментувати цей документ, додавши лише, що компанія веде переговори з усіма великими постачальниками газу у Європі.

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Також повідомлялося, що E.ON від липня 2014 року почала постачати газ для одного з найбільших хімічних підприємств України «Одеський припортовий завод» (ОПЗ).

Крім E.ON, поставками газу в Україну займаються німецький газотрейдер RWE та норвезька Statoil.

Довідка УНІАН. Компанія E.ON утворена у 2000 році шляхом злиття компаній VEBA та VIAG. У 2003 році компанія вийшла на газовий ринок шляхом поглинання компанії Ruhrgas (зараз E.ON Ruhrgas). 15 листопада 2012 року концерн E.ON AG перетворений на європейське акціонерне товариство. Близько 90% акцій перебувають у вільному обігу.