Кабмін провів другий раунд переговорів з управління ГТС

Уряд планує до кінця березня сформувати вимоги до майбутнього партнера з управління газотранспортною системою.

Кабінет міністрів планує до кінця березня затвердити умови проведення конкурсу, під час якого буде обрано іноземну компанію - партнера з управління українською газотранспортною системою.

Читайте такожУкраїна підтвердила надійність свого газового транзиту, незважаючи на дії "Газпрому" - "Нафтогаз"

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.

«До кінця березня Робоча група, яку Уряд України уповноважив провести попередні консультації з міжнародними операторами магістральних газових систем, поставила завдання Секретаріату сформувати пропозиції до умов конкурсу», - написав він.

За словами віце-прем'єр-міністра, після того, як робоча група визначиться з умовами конкурсу, їх запропонують на розгляд уряду - для затвердження та подальшого проведення пошуку надійного партнера, який гарантуватиме максимальне завантаження української ГТС.

Також Кістіон зазначив, що уряд провів другий раунд переговорів з потенційними партнерами - з німецьким і бельгійським операторами ГТС.

Як повідомляв УНІАН, чинний транзитний контракт України з «Газпромом» було укладено у 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення (з 2020 року) російський монополіст має намір максимально скоротити транзит свого газу через територію України.

Для збереження транзиту після 2019 року, «Нафтогаз України» і уряд запропонували провести виокремлення ГТС в нову самостійну юрособу і залучити до її управління європейського партнера.

Наприкінці лютого 2018 року президент Петро Порошенко повідомив, що вже більше десяти всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання брати участь у конкурсі з вибору партнера для управління ГТС України.