Експорт електроенергії з України до Молдови продовжений ще на рік

Очікуваний обсяг експорту української е/е становитиме близько 30% від загального споживання молдавського ринку.

Україна продовжить експортувати електроенергію до Молдови з 1 квітня 2018 року на період 12 місяців.

Очікуваний обсяг експорту української е/е становитиме близько 30% від загального споживання молдавського ринку.

Компанія-постачальник електроенергії була визначена за результатами тендеру молдавської компанії «Енергоком». Експортувати електроенергію до Молдови, як і минулого року, буде компанія ДТЕК.

ДТЕК Павлоградвугілля викупила доступ до експортних перерізыв на молдавський ринок на відкритих аукціонах НЕК «Укренерго» в грудні 2017 року.

«Розвиток експортного потенціалу української електроенергії є одним із ключових стратегічних пріоритетів для нас. В даному випадку інтереси Молдови збігаються з інтересами України. Диверсифікація постачання е/е сприятиме стабільному забезпеченню молдавських споживачів. Для України – це вирівнювання навантаження на нашу енергосистему та розширення ринків збуту української е/е. А це робочі місця і надходження додаткових валютних коштів в економіку країни. Експорт української е/е також сприятиме посиленню енергобезпеки обох країн», - сказав комерційний директор ДТЕК Енерго Віталій Бутенко.

Як повідомлялося, Україна в січні-лютому 2018 року експортувала електроенергію на $49,7 млн, у т. ч. у лютому – на $28,1 млн. За даними Державної фіскальної служби, до Угорщини в січні-лютому поставлена електроенергія на суму $31,3 млн., Польщі – на $11,7 млн., Молдови – на $5,5 млн, інші країни – на $1,2 млн.

Минулого року поставки української електроенергії до Молдови становили близько 1,134 млрд. кВт/год.