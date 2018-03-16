В МВФ нагадали, що ціни на газ мають визначатися ринком

Поточна система субсидій на житлово-комунальні послуги захищає найбільш вразливі домогосподарства від зростання ціни на газ.

Постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Йоста Люнгман прокоментував позицію українського президента Петра Порошенка щодо вимог кредиторів.

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Реформування цін на енергоносії, зазначив він у відповідь на запитання DW, є одним з найвизначальніших здобутків в Україні протягом останніх років.

"Залишається важливим, щоб ціни на газ визначалися ринком, що унеможливить як сегментацію ринку, так і повернення до практики прихованих і позбавлених адресності субсидій", - наголосив Люнгман.

Він додав, що поточна система субсидій на житлово-комунальні послуги захищає найбільш вразливі домогосподарства від зростання ціни на газ.

Порошенко ж на початку тижня під час зустрічі з українським бізнесом у Києві заявив, що під час переговорів уряду та МВФ необхідно врахувати рішення арбітражу щодо суперечки "Нафтогазу України" та "Газпрому".

Як повідомляв УНІАН, питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів з МВФ. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість блакитного палива має вирівнятися (бути піднята) до рівня імпортного паритету.

На сьогодні гранична ціна на газ для населення в Україні становить 6,9 гривні за кубометр. Вона складається з ціни газу як товару (визначається Кабміном) і вартості його транспортування (визначається Нацкомісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг).