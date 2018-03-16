У Раді пропонують заборонити відключення українців від газу та світла в опалювальний період

Заборгованість населення за електроенергію станом на кінець січня 2018 року становила 4 млрд грн, за газопостачання – 13 млрд грн.

Голова парламентської групи «Воля народу» Ярослав Москаленко зареєстрував у парламенті постанову, якою передбачається введення заборони на відключення від електроенергії та газопостачання споживачів у період опалювальних сезонів (15 жовтня - 15 квітня) до середини квітня 2020 року.

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Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Верховної Ради тексті постанови №8108 від 12 березня 2018 року «Про встановлення тимчасового мораторію на відключення населення України від послуг з постачання електроенергії й газу під час опалювального періоду».

«Тимчасово, на час опалювального періоду (15 жовтня - 15 квітня), встановити мораторій на відключення таких споживачів електричної енергії та послуг з газопостачання (крім випадків проведення ремонтних і профілактичних робіт, ліквідації наслідків аварій або дії обставин непереборної сили): фізичних осіб, які використовують електричну енергію та природний газ для побутових потреб; соціальних установ й охорони здоров'я; навчальних закладів», - сказано в тексті постанови.

Відзначається, що постанова набирає чинності з дня її ухвалення і діє до 15 квітня 2020 року.

Документом передбачається заборона на відключення електроенергії і припинення газопостачання компаніями незалежно від форми власності.

Проект постанови 13 березня було направлено до профільного парламентського комітету на розгляд.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення за електроенергію станом на кінець січня 2018 року становила 4 млрд грн, за газопостачання - 13 млрд грн.