Несподівано, але приємно: "Газпром" вперше з грудня виконав зобов'язання щодо транзиту

Російський монополіст підняв тиск газу на вході в українську ГТС до мінімального контрактного значення.

Російський газовий монополіст «Газпром» вперше за останній місяць підвищив тиск природного газу на вході в українську газотранспортну систему на східному кордоні України до мінімального значення, яке передбачено контрактом на транзит з національним нафтогазовим холдингом «Нафтогаз України».

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє держкомпанія-оператор ГТС «Укртрансгаз».

«Сьогодні вперше з 12 грудня минулого року «Газпром» підвищив тиск у транзитних магістральних газопроводах на вході в ГТС України до мінімального контрактного рівня - 60 кг на кв. см», - повідомили в компанії, додавши, що такий крок російської компанії «несподіваний, але приємний».

«Останніми роками «Газпром» зовсім не балує нас виконанням своїх технічних зобов'язань за транзитним контрактом, лише 10% таких «святкових» днів було в 2017 році», - зазначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Нафтогазу», російський монополіст систематично порушує договірні зобов'язання і не підтримує тиску газу на вході в українську ГТС навіть на мінімальному рівні. Незважаючи на це, Україна, використовуючи свої компресорні потужності, продовжує залишатися надійним транзитером російського газу до ЄС.

Інструмент зниження тиску газу було використано «Газпромом» також у дні газової кризи (2-3 березня). Тоді компанія не тільки знизила тиск на вході в ГТС, а й, порушуючи рішення Стокгольмського арбітражу, відмовилася поставляти в Україну газ, що викликало тимчасовий дефіцит блакитного палива. Цей дефіцит було подолано за рахунок скорочення споживання і нарощування імпорту газу з країн ЄС.