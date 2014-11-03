Ціни на 95-й бензин в Україні опустилися нижче 16 гривень

Споживчі ціни на бензин А-95 в Україні станом на 30 жовтня 2014 року становили в середньому 15,99 грн, продемонструвавши зменшення на 2,7% в останній декаді жовтня, згідно з даними моніторингу цін соціальних товарів Мінекономрозвитку.

Водночас, середня ціна дизпалива за вказаний період становила 15,83 грн, зменшившись на 2,2%.

Зокрема, ціни на бензин А-95 у регіональному розрізі найбільше впали в Рівненській та Херсонській областях, де середні ціни на бензин становили 15,78 грн і 15,81 грн, а зниження - 4,1% і 3,9% відповідно. Дорожче всього літр бензину коштує в Донецькій області, де ціна становить 17,32 грн, знизившись на 0,3%. У Києві середня ціна бензину знизилася до 15,82 грн, продемонструвавши падіння на 3,7% в останній декаді жовтня.

Читайте такожУ США через падіння цін на нафту сильно подешевшав бензинВодночас, ціна дизпалива найбільше знизилася в Чернігівській і Запорізькій областях, в середньому становлячи 15,54 грн і 15,50 грн відповідно, у відсотковому співвідношенні зменшившись на 3,2% і 3,1%. У лідерах за подорожчанням дизпалива також знаходиться Донецька область, де ціна в середньому становить 16,32 грн. У Києві літр дизельного пального коштує 15,78 грн, знизившись на 2% за останні 10 днів жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України, після проведених розслідувань про зловживання монопольним становищем на ринку нафтопродуктів, вважає обґрунтованою ціну на бензин європейської якості марки «А-95» на рівні 14,1 грн.