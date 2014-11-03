У листопаді Україна отримає до 250 тис. тонн південноафриканського вугілля

Про це заявив на прес-конференції у Києві перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Юрій Зюков.

«Ми повинні отримати вже у листопаді близько 240-250 тис. тонн вугілля із Південно-Африканської Республіки», - сказав Зюков.

Також заступник міністра повідомив, що друге судно з африканським вугіллям має прийти в Україну 7-8 листопада.

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«Друге судно, за інформацією «Укрінтеренерго», має бути буквально 7-8 числа, залежно від погоди. Потім, точно так само через 7-10 днів наступний човен», - зазначив Зюков.

Як раніше повідомляв УНІАН, Іллічівський морський торговий порт (Одеська обл.) 23 жовтня о 9:00 прийняв перше судно, завантажене енергетичним вугіллям із Південно-Африканської Республіки в обсязі 84,2 тис. тонн.

За словами голови Міненерговугілля Юрія Продана, ціна південноафриканського вугілля з доставкою в українські порти становить 86 дол. за тонну і формується на торгових біржах, що є найбільш прозорим шляхом визначення ціни.

Державне підприємство «Укрінтеренерго» виступає покупцем африканського вугілля від України.