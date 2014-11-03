Україна через війну на Донбасі втратила 12 млн тонн вугілля

Україна за останні місяці втратила близько 12 млн тонн вугілля через військові дії на Донбасі, де знаходиться 80% усіх шахт, сказав на прес-конференції в Києві перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Юрій Зюков.

«Ми втратили за останні місяці через бойові дії майже 12 млн тонн вугілля. Державні підприємства видобули 16 млн тонн, і у них втрати склали 3,7 млн тонн», - сказав Зюков.

За словами заступника міністра, видобуток вугілля за 10 місяців 2014 року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 17% - до 57 млн тонн з 68,6 млн тонн.

Читайте такожУ листопаді Україна отримає до 250 тис. тонн південноафриканського вугілляДовідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почала імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташовано більшість діючих шахт.

Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

Близько половини електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика.