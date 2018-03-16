В Україні газ вимірюватимуть в енергетичних одиницях - "Укртрансгаз"

Газ, який подається населенню, також буде вимірюватися по-новому.

Україна в майбутньому має відійти від ще радянського стандарту виміру обсягів природного газу в кубічних метрах до нового показником, який використовується в країнах ЄС, – енергетичних одиницях, які показують кількість енергії, яку містить "блакитне" паливо.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила держкомпанія-оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз".

"Попереду нас чекають великі зміни. Україна повинна перейти від старих радянських стандартів до нових, прийнятим в країнах ЄС. Наприклад, якщо ми зараз вимірюємо газу в кубічних метрах, то в майбутньому перейдемо на енергетичні одиниці – мегаджоули або кіловат-години, або гігакалорії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Укртрансгаз" та інші газові компанії чекає велика робота з модернізації обладнання для впровадження нового технологічного регламенту.

"Вже на сьогодні в платіжках побутових споживачів вказана інформація про те, скільком енергетичних одиниць дорівнює об'єм газу, який вони спожили. Поки ця інформація носить скоріше характер просвітницьких, але в майбутньому "блакитне" паливо, що постачається населенню, буде також вимірюватися в енергетичних одиницях", - повідомила прес-служба, відповідаючи на питання УНІАН про те, чи торкнеться впровадження нових одиниць населення.

Як повідомляв УНІАН, діюча в Україні система розрахунку газу не враховує його теплотворність. Тобто, споживач не знає, яку кількість тепла він отримує з одного кубометра газу.

Раніше представники газодобувних компаній говорили про необхідність впровадження нового стандарту виміру газу.