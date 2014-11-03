Росія через борги скоротила Сербії подачу газу майже на третину

Про це повідомив журналістам міністр гірничорудної промисловості та енергетики Сербії Олександр Антич, пише РІА "Новости".

"За останній тиждень ми з боку "Газпром експорту" маємо зменшення поставок на 28%. Але всі ці дні наша система постачання газом працювала абсолютно нормально, тому що у нас була достатня кількість газу з російських джерел, місцевого виробництва, також ми частково покривали відсутню кількість із газосховища "Банатський двір", - сказав Антич.

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Що стосується сербських боргів за газ, то міністр висловив упевненість, що сторони знайдуть спільну мову".

"Сербіягаз" "Газпром експорту", точніше "Югоросгазу" (підприємство-посередник), заборгувала за поставлений газ 224 мільйони доларів, і останні кілька тижнів ми вели інтенсивні переговори з нашими російськими партнерами у зв'язку з динамікою повернення цих боргів", - сказав Антич.

За його словами, до кінця року Сербія погасить частину заборгованості приблизно у 100 мільйонів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сербія не підтримує санкції проти Росії.