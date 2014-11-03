Україна заплатить за російський газ із золотовалютних резервів

Національний банк України домовився з Міжнародним валютним фондом про оплату за російський газ безпосередньо із золотовалютних резервів.

Про це на брифінгу повідомила журналістам голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

Голова НБУ відзначила, що в результаті перемоги демократичних проєвропейських сил на виборах до Верховної Ради можна говорити про політичну стабілізацію в країні, а також будувати більш оптимістичні прогнози щодо макроекономічної ситуації, враховуючи досягнуті домовленості про закупівлю газу.

«Нам вдалося домовитися з Міжнародним валютним фондом, що всі платежі для оплати газу ми зможемо робити безпосередньо з наших валютних резервів. МВФ нас у цьому підтримає. Тому немає жодних сумнівів, що всі оплати, про які ми домовилися, за газ перед «Газпромом» за останнім договором закупівлі газу і реверсний газ, який у нас вже законтрактований, ми підтримаємо», - сказала Гонтарева.

Вона пояснила, що таким чином найбільший імпортер НАК «Нафтогаз України», який міг би створювати дисбаланси, не потрапляє на валютний ринок, що матиме стабілізуючий ефект на національну валюту.

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Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня представники України, Росії та Єврокомісії підписали документи, які дозволять вирішити проблему дефіциту поставок газу Києву для проходження найближчого опалювального сезону.

Відповідно до домовленостей, Росія повинна відновити постачання газу Україні, які були повністю припинені в червні цього року, після того, як отримає 1,45 млрд доларів оплати в рахунок боргу за раніше поставлене паливо.

У цілому до кінця року Україна повинна перерахувати Росії 4,6 млрд доларів, 3,1 млрд з яких за раніше поставлений газ і 1,5 млрд - аванс за 4 млрд кубометрів газу, які РФ ще повинна поставити Києву.

Переговори з врегулювання газового конфлікту Києва і Москви за посередництва Європейської комісії тривали з травня цього року і останні домовленості є лише частковим вирішенням спору, який сторони сподіваються остаточно вирішити в міжнародному суді у Стокгольмі.