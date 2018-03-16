"Газпром" має оплачувати Україні транзит газу за ринковою ціною – Гройсман
19:22, 16 березня 2018Енергетика
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За словами прем'єр-міністра, Кабмін націлений експлуатувати ГТС спільно з іноземними партнерами.
Ілюстрація REUTERS
Російський газовий монополіст "Газпром" повинен буде платити Україні ринкову вартість послуг з транзиту російського природного газу в країни ЄС.
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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час ефіру на одній з радіостанцій.
"Ми маємо газотранспортну систему і націлені спільно з нашими іноземними партнерами її експлуатувати. "Газпром" зможе використовувати нашу систему, сплачуючи нам за транзит ринкові ціни. Тут іншого (варіанти – УНІАН) просто немає", - сказав він.
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