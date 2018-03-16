"Енергоатому" не вистачає понад 1,4 мільярда гривень на закупівлю ядерного палива – голова компанії

За словами Недашковського, такого ще ніколи не було.

Голова національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Юрій Недашковський заявив, що поточний тариф компанії на відпуск електроенергії, встановлений Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на 2018 рік, не покриває її мінімальні потреби, зокрема, на закупівлю ядерного палива в поточному році не вистачає 1,436 мільярда гривень.

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Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

Згідно з повідомленням, Недашковський зазначив, що незначне підвищення тарифу з 1 січня 2018 року до 54,3 копійки за 1 кВт-год раніше, не покриває мінімальні потреби компанії.

"Зокрема, на закупівлю ядерного палива в поточному році нам не вистачає 55,6 мільйона доларів, або 1,436 мільярда гривень (за курсом НБУ на 12 березня 2018 року). Такого ще ніколи не було, дефіцит за напрямом фінансування поставок ядерного палива утворився після того, як НКРЕКП ввела "віртуальну" методику розрахунку витрат на закупівлю ядерного палива, не враховує існуючі контракти з постачальниками палива", - цитує Недашковського прес-служба.

Голова "Енергоатому" підкреслив, що така тарифна політика НКРЕКП по відношенню до "Енергоатому" поставила компанію на межу виживання. Він нагадав, що в 2017 році також спостерігався дефіцит тарифу, через що багато програм компанії були недофінансовані.

"Проблемою залишається дефіцит тарифу, встановленого для "Енергоатому" НКРЕКП, який в 2017 році не покривав потреба у фінансуванні виробничих програм "Енергоатому". Зокрема, недофінансованими залишилися заходи по продовженню терміну експлуатації енергоблоків АЕС та Комплексної програми підвищення безпеки АЕС некапітального характеру на 133 мільйони гривень. Ремонтні роботи були недофінансовані на 108 мільйонів гривень, планові роботи з експлуатації - на 46 мільйонів гривень. Фінансові витрати, серед яких виплата відсотків за банківськими кредитами, недофінансовано на 506 мільйонів гривень. В цілому дефіцит тарифу за підсумками 2017 року склав 1,668 мільярда гривень, і це за нашим мінімально необхідним потребам, затвердженим урядом в інвестиційній програмі "Енергоатому", - сказав Недашковський.

Також він зазначив, що в 2017 році продовжувала зростати заборгованість держпідприємства "Енергоринок" перед "Енергоатомом", яка вже перевищила 12,6 мільярда гривень.

"Компанія розробила і подала на узгодження в Міненерговугілля пропозиції до проекту закону України про особливості погашення заборгованості, яка утворилася на оптовому ринку електроенергії, дані пропозиції передбачають повне погашення заборгованості перед "Енергоатомом" з боку ДП "Енергоринок". Пропонується погашати заборгованість шляхом збільшення статутного фонду "Енергоатому" через отримання облігацій внутрішньої державної позики в обсязі, який дорівнює сумі боргу "Енергоринку". На жаль, в тій редакції законопроекту, яка була спрямована на погодження центральним органам виконавчої влади, наші пропозиції не були враховані, але ми будемо продовжувати роботу в цьому напрямі, відстоюючи інтереси державної компанії", - підкреслив Недашковський.

Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" в 2017 році отримав 1,3 мільярда гривень збитку, тоді як 2016 рік підприємство завершило з чистим прибутком 232,8 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.