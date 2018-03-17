Сенатори США закликають Трампа заблокувати проект "Північний потік-2"

Сенатори наголошують, що транзит російського газу на європейські ринки є критично важливим для української економіки.

39 сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США закликали Міністерство фінансів, Державний департамент та адміністрацію Дональда Трампа запобігти будівництву газопроводу «Північний потік-2», яким Росія планує постачати природний газ до країн ЄС в обхід території України.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Сенату США відповідному зверненні.

Сенатори закликають використати всі інструменти, щоб запобігти будівництву згаданого газопроводу.

«Північний потік-2» … зробить американських союзників та партнерів в Європі більш вразливими до російської політики примусу та її шкідливого впливу. Цей трубопровід був би кроком назад у питанні диверсифікації постачання енергоносіїв до Європи. Ми з нетерпінням очікуємо на співпрацю з адміністрацією над додатковими заходами, щоб бути упевненими у тому, що «Північний потік-2» ніколи не буде побудований, і у тому, що наші європейські союзники та партнери зможуть забезпечити власну надійну та міцну енергетичну незалежність», - зазначається у зверненні.

Також сенатори наголосили, що газопровід підірве економіку України та інших країн-транзитерів російського газу в Центральній Європі.

«Північний потік-2» усуне одну з найбільших причин, з якої Росія уникає повномасштабного конфлікту у східній Україні, про що Кремлю добре відомо. Транзит російського природного газу на європейські ринки є критично важливим для української економіки», - вважають сенатори США.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року заступник держсекретаря США Джон Салліван заявив що Сполучені Штати виступають проти будівництва "Північного потоку-2", оскільки цей проект призведе до негативних наслідків в енергетичному секторі та економіці України.

28 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що в разі будівництва газопроводу «Північний потік-2» транзит через Україну може зберегтися, «питання в обсягах».

Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поряд із уже існуючим «Північним потоком-1».