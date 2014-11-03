Найбільші в світі нафтові компанії хочуть скорочувати витрати

Найбільші в світі нафтовидобувні компанії, такі як ExxonMobil, Chevron і Shell, вважають за необхідне скорочувати витрати.

Причиною цього є падіння світових цін на нафту, пише «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.

У третьому кварталі цього року ExxonMobil, Chevron і Shell отримали сумарний прибуток приблизно $18,9 млрд.

Через зниження вартості нафти компанії відмовляються від планів з розширення виробничих потужностей і закривають чи продають нерентабельні активи.

Читайте такожУ США через падіння цін на нафту сильно подешевшав бензин

Незважаючи на сформовану ситуацію, в майбутньому компанії прогнозують збільшення обсягів видобутку нафти і газу.

Минулого тижня Exxon і Chevron схвалили стратегію розширення виробництва до 2017 року.

Читайте такожDeutsche Bank: російська економіка в найближчі роки буде падати через дешеву нафту