У Луганській області відключають електроенергію через дефіцит вугілля на ТЕС

Про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, повідомили УНІАН у прес-службі Луганської ОДА.

Москаль зазначив, що для мінімального життєзабезпечення Луганської області потрібно 500 мВт електроенергії.

«У мирний час цю потребу з надлишком покривала ДТЕК “Луганська ТЕС” у м. Щастя. Однак через бойові дії паливо для Луганської ТЕС - вугілля марки “Антрацит” - залишилося на окупованій ЛНР території. «Антрациту» накопичилося вже 1,4 мільйона тонн, але доставити його на ТЕС навіть при добрій волі бойовиків неможливо, оскільки в кількох місцях пошкоджена залізниця», - зазначив голова ОДА.

Москаль повідомив, що зараз паливо на ТЕС поставляється тільки з однієї шахти в Гуково, яка належить ДТЕК. «Шахта працює цілодобово, але вугілля все одно не вистачає. Через гострий дефіцит палива працюють тільки два з чотирьох енергоблоків, які виробляють усього 350 мВт електроенергії. Для області це явно недостатньо, тому при зростанні споживання електроенергії (особливо при різкому похолоданні) автоматика відключає цілі райони споживачів від світла», - констатував він.

Москаль також наголосив на ще одній проблемі, яка полягає в тому, що Луганська область наразі від’єднана від єдиної енергетичної системи України й працює в автономному режимі. «Причина - пошкоджені терористами магістральні ЛЕП на Бахмутці та Веселій Горі. Допустити туди ремонтні бригади бойовики категорично відмовляються», - пояснив він.

Разом з тим, за словами Москаля, щоб якось вийти із ситуації, вже запущено Сєвєродонецьку ТЕЦ. «Днями розженемо її до повної потужності й отримаємо додатково 80 мВт. Крім того, у вівторок під’єднаємо Лисичанськ до єдиної енергетичної системи України (фахівці встановили, що технічно це можливо) й розраховуємо ще на додаткових 40 мВт. Таким чином загалом отримаємо 470 із 500 мінімально необхідних мВт», - заявив керівник адміністрації.

Москаль висловив сподівання, що після цього ситуація трохи стабілізується, і віялових відключень поменшає.

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Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що звільнятиме чиновників Міненерговугілля й інших відомств за допущення віялових відключень енергосистеми України.

Також Яценюк пообіцяв звертатися в Генпрокуратуру і добиватися кримінальної відповідальності для тих, хто буде причетний до віялових відключень.