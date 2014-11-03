У Луганській області відключають електроенергію через дефіцит вугілля на ТЕС
На контрольованих Україною територіях Луганської області щоденні віялові відключення електроенергії відбуваються через гострий дефіцит вугілля для місцевої ТЕС.
Про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, повідомили УНІАН у прес-службі Луганської ОДА.
Москаль зазначив, що для мінімального життєзабезпечення Луганської області потрібно 500 мВт електроенергії.
«У мирний час цю потребу з надлишком покривала ДТЕК “Луганська ТЕС” у м. Щастя. Однак через бойові дії паливо для Луганської ТЕС - вугілля марки “Антрацит” - залишилося на окупованій ЛНР території. «Антрациту» накопичилося вже 1,4 мільйона тонн, але доставити його на ТЕС навіть при добрій волі бойовиків неможливо, оскільки в кількох місцях пошкоджена залізниця», - зазначив голова ОДА.
Москаль повідомив, що зараз паливо на ТЕС поставляється тільки з однієї шахти в Гуково, яка належить ДТЕК. «Шахта працює цілодобово, але вугілля все одно не вистачає. Через гострий дефіцит палива працюють тільки два з чотирьох енергоблоків, які виробляють усього 350 мВт електроенергії. Для області це явно недостатньо, тому при зростанні споживання електроенергії (особливо при різкому похолоданні) автоматика відключає цілі райони споживачів від світла», - констатував він.
Москаль також наголосив на ще одній проблемі, яка полягає в тому, що Луганська область наразі від’єднана від єдиної енергетичної системи України й працює в автономному режимі. «Причина - пошкоджені терористами магістральні ЛЕП на Бахмутці та Веселій Горі. Допустити туди ремонтні бригади бойовики категорично відмовляються», - пояснив він.
Разом з тим, за словами Москаля, щоб якось вийти із ситуації, вже запущено Сєвєродонецьку ТЕЦ. «Днями розженемо її до повної потужності й отримаємо додатково 80 мВт. Крім того, у вівторок під’єднаємо Лисичанськ до єдиної енергетичної системи України (фахівці встановили, що технічно це можливо) й розраховуємо ще на додаткових 40 мВт. Таким чином загалом отримаємо 470 із 500 мінімально необхідних мВт», - заявив керівник адміністрації.
Москаль висловив сподівання, що після цього ситуація трохи стабілізується, і віялових відключень поменшає.
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Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що звільнятиме чиновників Міненерговугілля й інших відомств за допущення віялових відключень енергосистеми України.
Також Яценюк пообіцяв звертатися в Генпрокуратуру і добиватися кримінальної відповідальності для тих, хто буде причетний до віялових відключень.