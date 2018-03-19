Запаси газу в сховищах скоротилися до 8,6 мільярда кубів

Україна увійшла до 2018 року з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах – 14,7 мільярда кубометрів.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 10 по 17 березня скоротилися на 4,6%, або на 415 мільйонів кубометрів, до 8,612 мільярда кубометрів з 9,027 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

Зокрема, за даними компанії, 17 березня зі сховищ відібрано 59,14 мільйона кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, Україна увійшла в 2018 рік з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах – 14,7 мільярда кубометрів газу.

26 жовтня 2017 року Україна припинила закачування газу до підземних сховищ і почала її відбір для потреб опалювального сезону.

До початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня 2017 року) в ПСГ було накопичено 16,8 мільярда кубометрів газу.