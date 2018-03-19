Постанову ВР про недопущення будівництва «Північного потоку-2» необхідно ухвалити цього тижня – «Народний фронт»

Тему Північного потоку піднімав під час своїх переговорів і лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк, який 15-16 березня мав візити до Польщі та Литви.

«Народний фронт» вимагає від парламенту ухвалити постанову про припинення будівництва газогону «Північний потік-2». Проект постанови був зареєстрований фракцією минулого тижня.

На цьому наголосив керівник фракції Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

«Ще минулого тижня фракція «Народний фронт» зареєструвала проект звернення до держав ЄС, щоб вони припинили будівництво «Північного потоку-2». Це звернення ще одне важливе і своєчасне слово українського парламенту, аби довести до наших західних партнерів згубність співпраці із кремлівськими ділками», - підкреслив він.

Максим Бурбак також додав, що тему Північного потоку піднімав під час своїх переговорів і лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк, який 15-16 березня мав візити до Польщі та Литви.

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"У Литві лідер «Народного фронту» зустрівся з прем’єр-міністром Литви. У Варшаві Яценюк взяв участь в Міжнародній конференції «Революція, війна та її наслідки», - повідомив він.

«Лідер «Народного фронту» дав реалістичну оцінку ситуації у Європі, нагадав, що Росія веде війну не проти України, а проти всього західного світу. Арсеній Яценюк наголосив на зміцненні українсько-польського діалогу, розширенні та об’єднання санкцій в зв’язку з агресією та незаконною окупацією Криму і Донбасу. Також лідер «Народного фронту» заявив про необхідність розширення НАТО і закликав європейців відмовитися від проекту «Північний потік-2»», - відзначив Максим Бурбак.