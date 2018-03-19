Рівненська АЕС вивела на ремонт другий енергоблок

12:57, 19 березня 2018
Енергетика
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фото УНІАН

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Про це повідомляє прес-служба станції.

"Згідно з графіком ремонтів діючих енергоблоків АЕС України і відповідно до узгодженої заявки, 17 березня о 00:02 енергоблок №2 відключений від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 45 календарних днів", - сказано в повідомленні.

За інформацією прес-центру, під час ремонту будуть проводитись регламентні роботи на основному обладнанні, а також буде проведено низку понадрегламентних робіт з реконструкції і модернізації, які будуть спрямовані на підвищення рівня безпеки.

Як повідомляв УНІАН, станом на 16 березня з 15 енергоблоків українських АЕС в ремонті перебували 4 блоки - другий і четвертий на Запорізькій станції, третій на Рівненській і другий на Южно-Українській станції.

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Теги: #Енергоатом