Ціна нафти WTI упала нижче $79 - до понад дворічного мінімуму

Вартість поставок у грудні техаської світлої нафти (WTI) зменшилася в понеділок на торгах у Нью-Йорку на $1,76 (2,2%) до $78,78 за барель у зв'язку з тим, що компанія Saudi Arabian Oil знизила вартість експорту нафти в США.

Як пише ТАСС, дана вартість WTI є мінімальною з червня 2012 року. При цьому на електронних торгах енергоносій досягав і нижчого рівня - $78,25 за барель.

Як вказують аналітики, причиною падіння ціни на нафту на торгах стало зниження вартості її постачань із Саудівської Аравії до США й Азії, про що раніше оголосила національна нафтова компанія Saudi Arabian Oil.

"Цей крок з боку Саудівської Аравії вказує на те, що вона намагається зберегти свою частку на ринку США, яка нещодавно дещо скоротилася, - зазначив співробітник хедж-фонду Again Capital LLC Джон Кілдаф. "Мабуть, саудити відчувають себе комфортно при такій ціні й рівні попиту", - наголосив він. За його словами, "схоже, що Саудівська Аравія розраховує на те, що зростання попиту на нафту взимку дозволить їм зміцнити становище".

Читайте такожБюджет Росії втрачає $2 млрд від кожного падіння нафти на 1 долар"Пропозиція сирої нафти дуже велика, - зазначила представник консультаційної компанії Energy Security Analysis Сара Емерсон. - Ситуація, як і раніше, вирізняється значною волатильністю. Я не здивуюся, якщо до кінця року нафта марки Brent наблизиться до $80, при цьому також цілком можливо, що вона буде перебувати на рівні $95".

Зниженню нафтових цін сприяє й підвищення курсу національної валюти США. "Зміцнення долара продовжує чинити тиск на сировину, - зазначив аналітик із компанії Citi Futures Perspective Тім Еванс. - Ця тенденція вже міцно усталилася й, очевидно, продовжиться".