"Донбасенерго" за рік отримало майже 60 мільйонів прибутку

2016 рік компанія завершила зі збитком у розмірі 45,2 мільйона гривень.

Приватна енергогенеруюча компанія "Донбасенерго", частина активів якої знаходиться на підконтрольній території Україні, в 2017 році отримала 57,3 мільйона гривень прибутку, тоді як 2016 рік компанія завершила зі збитком у розмірі 45,2 мільйона гривень.

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Про це йдеться в порядку денному зборів акціонерів компанії, яке призначено на 24 квітня.

Згідно з повідомленням, акціонери, в тому числі розглянуть три варіанти рішення щодо розподілу чистого прибутку за 2017 рік з виплатою дивідендів у розмірі 30%, 50% або 75%.

Як повідомляв УНІАН, після військових дій влітку 2014 року на підконтрольній української влади території Донбасу залишилася Старобешівська ТЕС, яка належить "Донбасенерго". На сьогодні компанія володіє і управляє лише Слов'янської ТЕС.

Довідка УНІАН. "Донбасенерго" експлуатує дві теплові електростанції – Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт. Контрольний пакет акцій компанії належить "Енергоінвест Холдингу" бізнесмена Ігоря Гуменюка.