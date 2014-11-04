Угорські депутати вирішили прискорити будівництво "Південного потоку"

Угорський парламент у понеділок, 3 листопада, ухвалив закон, що відкриє шлях для будівництва газопроводу "Південний потік", повідомляє DW із посиланням на агентство dpa.

У документі, що був прийнятий за підтримки депутатів правлячої партії "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана, зазначено, що тепер будувати газопроводи можуть навіть ті компанії, що не мають відповідної ліцензії на експлуатацію.

На думку експертів, даний закон орієнтований на угорсько-російську проектну компанію, яка має будувати угорську ділянку "Південного потоку" і контролюється російським "Газпромом". Газогоном газ із Росії має постачатися по дну Чорного моря через Болгарію, Сербію, Угорщину і Словенію до Італії. "Південним потоком" Москва зможе транспортувати газ до Європи, обійшовши територію України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан був одним із європейських політиків, які критикували запроваджені санкції проти Росії. На початку липня Орбан заявляв, що Угорщина мала намір продовжити будівництво "Південного потіку", через який російський газ буде постачатися в обхід України. "Угорщина будуватиме "Південний потік", оскільки цей проект гарантуватиме безпеку нашого енергопостачання", - заявляв він тоді.

Читайте такожУ Словаччині наголошують, що українська ГТС набагато потужніша за "Південний потік"Як відомо, проект будівництва "Південного потоку" був заблокований ЄС. Одна з головних претензій європейських чиновників до проекту полягає у тому, що згідно з правовими нормами ЄС, постачальник енергоносіїв, у цьому випадку -"Газпром", не має права контролювати доступ до трубопроводів.

Зважаючи на позицію ЄС, у серпні Болгарія призупинила усі дії щодо газопроводу "Південний потік" доти, доки проект не буде відповідати європейському законодавству.