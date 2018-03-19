"Енергоатом" розраховує на запуск ЛЕП "Запорізька АЕС - Каховська" цього року

Дана лінія електропередач дозволить Запорізької АЕС збільшити обсяг виробленої і відпущеної електроенергії в енергосистему на 700 МВт.

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" розраховує, що до 2018 року буде введена лінія електропередач "Запорізька АЕС - Каховська", яка дозволить атомної станції збільшити обсяг виробленої і відпущеної електроенергії в енергосистему на 700 МВт.

Читайте також"Енергоатому" не вистачає понад 1,4 мільярда гривень на закупівлю ядерного палива – голова компанії

Про це в ході круглого столу у Верховній Раді повідомив технічний директор "Енергоатому" Олександр Шавлаков.

"Ми зі свого боку готові до того, щоб цього року ввести лінію 750 кВ "Запорізька АЕС - Каховська". Таким чином плюс 700 МВт ми очікуємо ще цього року отримати від Запорізької АЕС", - сказав Шавлаков.

Він зазначив, що у зв'язку з тим, що ЛЕП "Запорізька АЕС - Каховська" досі не добудована, "Енергоатом" не може підняти потужність станції при роботі всіх шести енергоблоків більш ніж 5300 МВт.

"Ці 700 МВт нашій країні іноді життєво важливі", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Міненерговугілля та Європейський інвестиційний банк у вересні 2011 року підписали угоду про фінансування будівництва ліній електропередач напругою 750 кВ "Запорізька АЕС – Каховська" у обсязі 175 мільйонів євро. У вересні 2012 року Верховна Рада України ратифікувала угоду на проведення будівництва.

У 2014 році було розпочато будівництво підстанції "Каховська".

На початку серпня 2016 року прес-служба "Укренерго" повідомила, що компанії-підрядники завершили будівельні роботи підстанції "Каховська" на 90%.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найпотужніша АЕС в Європі і лідер електроенергетики України, являє собою унікальний енергокомплекс з 6 окремих енергоблоків загальною потужністю 6 000 МВт. Перший блок станції було побудовано 1984 року, останній – 1995 року.