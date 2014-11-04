Деякі регіони Росії знаходилися без світла через аварійне відключення на Ростовській АЕС
10:10, 04 листопада 2014Енергетика
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У результаті відключення блоків було порушено електропостачання деяких регіонів.
Деякі російські регіони залишилися без світла / Фото УНІАН
Два енергоблоки Ростовської АЕС відключено через спрацювання захисту однієї з електропідстанцій, повідомляє ТАСС.
«Проводилися роботи на лінії Південній. Спрацював захист, обидва енергоблоки відключені від мережі. Нічого такого, що могло б налякати мешканців, не сталося», - повідомив ТАСС начальник Управління інформації і громадських зв'язків Ростовської АЕС.
Джерело в регіональному МНС повідомило, що в результаті відключення блоків було порушено електропостачання деяких регіонів. Радіаційний фон у нормі.
Читайте такожУкраїна збирається добудувати блоки АЕС швидко і без Росії«По резервній лінії були заживлені Адигея, Краснодарський край і Ростовська область», - сказав співрозмовник агентства.
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