Деякі регіони Росії знаходилися без світла через аварійне відключення на Ростовській АЕС

Два енергоблоки Ростовської АЕС відключено через спрацювання захисту однієї з електропідстанцій, повідомляє ТАСС.

«Проводилися роботи на лінії Південній. Спрацював захист, обидва енергоблоки відключені від мережі. Нічого такого, що могло б налякати мешканців, не сталося», - повідомив ТАСС начальник Управління інформації і громадських зв'язків Ростовської АЕС.

Джерело в регіональному МНС повідомило, що в результаті відключення блоків було порушено електропостачання деяких регіонів. Радіаційний фон у нормі.

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