Україні для впровадження відновлюваних джерел енергії потрібно 300 млрд гривень

Замінити традиційні джерела енергії відновлюваними коштує 300 млрд гривень / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час відкриття виставки «Енергоефективність. Відновлювана енергетика-2014» повідомив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) Сергій Савчук.

«11% альтернативних джерел енергії у загальному балансі енергоресурсів має бути вироблено і спожито у 2020 році (в Україні - УНІАН). Сьогодні ми маємо лише 3,8%. Нам потрібно зробити великий стрибок, і на це потрібні, за нашими попередніми підрахунками, інвестиції у 300 млрд грн, включаючи 2020 рік», - сказав Савчук.

Читайте такожЛідери ЄС домовилися скоротити викиди парникових газів на 40%

Причому він очікує, що у фінансуванні цих проектів візьмуть участь як українські, так і зарубіжні інвестори.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Національного екологічного центру України, за рахунок впровадження нових енергоефективних проектів у житлово-комунальному господарстві та промисловості Україна зможе щорічно економити 11,4 млрд євро. Ця цифра перевищує вартість імпортованого з Росії газу та ядерного палива у 2013 році.

Також повідомлялося, що Україна в 2014 році направить на реалізацію енергоефективних проектів майже 500 млн грн, які надав Європейський Союз.