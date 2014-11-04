Україні для впровадження відновлюваних джерел енергії потрібно 300 млрд гривень
Для впровадження проектів із заміщення традиційних джерел енергії відновлюваними Україні до 2021 року знадобиться 300 млрд грн інвестицій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час відкриття виставки «Енергоефективність. Відновлювана енергетика-2014» повідомив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) Сергій Савчук.
«11% альтернативних джерел енергії у загальному балансі енергоресурсів має бути вироблено і спожито у 2020 році (в Україні - УНІАН). Сьогодні ми маємо лише 3,8%. Нам потрібно зробити великий стрибок, і на це потрібні, за нашими попередніми підрахунками, інвестиції у 300 млрд грн, включаючи 2020 рік», - сказав Савчук.
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Причому він очікує, що у фінансуванні цих проектів візьмуть участь як українські, так і зарубіжні інвестори.
Як повідомляв УНІАН, за оцінками Національного екологічного центру України, за рахунок впровадження нових енергоефективних проектів у житлово-комунальному господарстві та промисловості Україна зможе щорічно економити 11,4 млрд євро. Ця цифра перевищує вартість імпортованого з Росії газу та ядерного палива у 2013 році.
Також повідомлялося, що Україна в 2014 році направить на реалізацію енергоефективних проектів майже 500 млн грн, які надав Європейський Союз.