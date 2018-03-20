"Газпром" навіть після 2020 року не зможе обійтися без транзиту через Україну - РосЗМІ

Російські газопроводи в обхід України навіть після 2020 року не зможуть замінити собою українську ГТС.

Російський монополіст "Газпром" не зможе обійтися без української газотранспортної системи (ГТС) для транзиту в Європу навіть до 2020 року.

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Про це пише "Комерсант".

"До цього терміну наземна інфраструктура в ЄС не буде готова до прийому газу "Північного потоку-2", оскільки не всі місцеві трубопроводи будуть добудовані", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про газопровід Eugal на території Німеччини, завершення будівництва якого заплановано до кінця 2020 року. У його відсутність "Газпром" зможе поставляти по "Північному потоку-2" лише 34 мільярди кубометрів газу на рік при проектній потужності 55 мільярдів кубометрів.

Якщо при цьому будуть добудовані обидві нитки "Турецького потоку" (разом близько 31 мільярда кубометрів), то можливості експорту газу з Росії зростуть на 65 мільярдів кубометрів на рік порівняно з нинішніми обсягами. Для порівняння, у 2017 році російський "Газпром" прокачує через українську ГТС 93 мільярда кубометрів.

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Таким чином, Росія залишиться залежною від української ГТС, що навіть у разі успішного завершення всіх трубопровідних проектів в обхід України.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 мільярда доларів. При цьому російській компанії щодня нараховуються відсотки в розмірі 500 тисяч доларів, доки вона не виконає рішення Стокгольмського арбітражу про виплату боргу в Україні.

"Газпром" на тлі програшу заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу в Європу. Тим не менш, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з постачання газу. У січні 2016 року АМКУ висунув "Газпрому" штраф майже на 86 мільярдів гривень (близько 3,4 мільярда доларів) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу.

Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

Оскільки штраф не був сплачений, АМКУ пізніше подав до Господарського суду Києва позов з заявою про примусове стягнення штрафу та пені (розмір якої дорівнює сумі штрафу), а також про визнання зобов'язання припинити порушення антимонопольного законодавства. Господарський суд Києва задовольнив цей позов на початку грудня 2016 року.

В кінці лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без зміни рішення госпсуду Києва про задоволення позову АМКУ. Рішення апеляційної інстанції стало приводом для "Газпрому" подати касацію.

У травні 2017 року Вищий господарський суд України відхилив касацію "Газпрому" на рішення Антимонопольного комітету про стягнення з російської компанії 171,932 мільярда гривень. Після цих рішень Міністерства юстиції початок арешт активів "Газпрому" в Україні, а також пошук правових механізмів для арешту активів компанії за кордоном. Україна сформувала міжвідомчу комісію по стягненню штрафу Антимонопольного комітету із "Газпрому" в розмірі 172 мільярдів гривень (близько 6 мільярдів доларів) в закордонних юрисдикціях. За словами міністра юстиції, Україна має 27 юрисдикцій, які будуть сприяти стягнення коштів, завдяки наявності договорів про двосторонньої правової допомоги. Сам процес, за оцінкою міністра, може зайняти 9-10 місяців.