Катар готовий поставляти до України скраплений природний газ – Порошенко

За словами президента, постачання катарського скрапленого природного газу можливі через термінал в Польщі, а також по турецькому маршрутом через Босфор.

Катар в рамках переговорів щодо диверсифікації джерел газопостачання під час офіційного візиту президента України Петра Порошенко повідомив про готовність постачати в нашу країну скраплений природний газ.

Читайте такожНа ринок скрапленого газу України вийшов ще один гравець

Про це повідомила прес-служба президента.

"Ми домовилися про те, що Катар готовий надати нам скраплений газ", - сказав президент і повідомив, що постачання катарського скрапленого природного газу можливе через термінал в Польщі, а також по турецькому маршрутом через Босфор.

Голова держави зазначив, що переговори з цього питання відбудуться найближчим часом.

"Ці джерела постачання скрапленого газу від надійного партнера України - Катару створять унікальні можливості для підвищення нашої енергетичної безпеки", - підкреслив президент.

Президент висловив упевненість в тому, що візит до Катару створить потужний поштовх, який значно активізує співпрацю України з країнами затоки і, зокрема, з Катаром і Кувейтом.

Як повідомляв УНІАН, у 2014-2015 роках Україні вдалося значно диверсифікувати імпортні поставки природного газу. З листопада 2015 року наша країна не купує газ у постачальника-монополіста (РФ), а замість цього закупівлі виробляються в декількох країн ЄС.

Минулого року Україна також почала отримувати перші партії зрідженого природного газу зі США, який поставлявся в нашу країну через польський термінал, розташований на Балтійському морі.

Раніше також повідомлялося, що поставки зрідженого газу через протоку Босфор і Дарданелли заблоковані через позиції Туреччини, яка вже заявляла свою позицію проти пропуску танкерів з газом на адресу українських терміналів (якщо вони будуть побудовані).

Згідно зі звітом "Міжнародного газового союзу" за 2017 рік, Катар довгий час залишається найбільшим світовим експортером зрідженого природного газу. Його частка на світовому ринку займає близько 30%.