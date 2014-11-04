«Енергоатом» підписав меморандум про створення в Україні прозорої системи держзакупівель

Держкомпанія «Енергоатом», оператор всіх діючих АЕС в Україні, підписав меморандум про створення в Україні прозорої та ефективної системи державних закупівель.

Як наголошується в повідомленні компанії, документ підписали президент ДП НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський і група «Прозорі Закупівлі» громадянської платформи «Нова Країна» минулого тижня.

«Таким чином, ДП НАЕК «Енергоатом» приєдналося до роботи з ефективного реформування системи державних закупівель в Україні шляхом переведення її в формат електронних торгів. Головними цілями реформи є викорінення і системне запобігання корупції, а також підвищення конкуренції за рахунок спрощення для бізнесу доступу до державних закупівель», - йдеться в повідомленні.

Як відзначають в компанії, на сьогоднішній день в Україні створена нормативно-правова та інституційна база, що регулює традиційні «паперові» процеси державних закупівель. Щодо таких процедур законодавство України формально відповідає основним міжнародним нормам та стандартам у цій сфері. Однак, як показує практика, формальна відповідність українському законодавству не гарантує прозорих, ефективних і справедливих процедур закупівель, а також не сприяє вирішенню головної проблеми у сфері державних закупівель - викорінення системної корупції.

«Досвід інших країн щодо запровадження електронної системи державних закупівель в перший же рік дає мінімум 10% економії за рахунок поліпшених процедур. У випадку України цей показник може значно зрости завдяки усуненню причин, що сприяють розвитку системної корупції», - підкреслюється в повідомленні «Енергоатому».

«У результаті проведених, здавалося б, відкритих торгів, ми отримуємо ціни, які далеко не відповідають ринковим. Деякі випадки приводили до того, що сам тендер перетворювався в свій антипод - з редукціону на аукціон», - цитує прес-служба слова президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського.

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Довідка УНІАН. Ініціативна група «Прозорі Закупівлі», використовуючи напрацьований досвід впровадження реформи державних закупівель в Грузії, активно займається розробкою системи електронних закупівель в Україні. Концепція реформування процедури державних закупівель передбачає проведення ряду взаємопов'язаних правових, інституційних та організаційних заходів з метою максимально швидкого впровадження електронних тендерів і реверсивних аукціонів у системі державних закупівель, у тісному взаємозв'язку з завданнями антикорупційної політики, розвитку конкуренції та переведення державних процедур на електронні сервіси.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку всіх АЕС країни.