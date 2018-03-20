"Укргазбанк" виділив 19 мільйонів євро на сонячну електростанцію в Запорізькій області

Згідно з повідомленням, це вже друга сонячна електростанція в Запорізькій області, яку фінансує банк.

Державний "Укргазбанк" виділив приватної енергокомпанії Tokmak Solar Energy 19 мільйонів євро кредиту на будівництво сонячної електростанції (СЕС) потужністю 50 МВт, яка буде розташована біля міста Токмак Запорізької області.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, перша черга станції буде мати потужність 11 МВт, в 2018 році вона зможе провести 14 мільйонів кВт-год електроенергії.

"Повне завершення будівництва заплановано на грудень 2018 року. Після запуску потужність СЕС становитиме 50 МВт і забезпечить "чистої" енергією мешканців 6 районів Запорізької області", - зазначили в прес-службі, додавши, що це вже друга сонячна електростанція в Запорізькій області, яку фінансує банк.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, в 2017 році частка сонячної генерації в структурі відновлюваної енергетики (з урахуванням великих ГЕС) зросла з 2% (результат 2016 року) до 6,3%.

У 2016-2017 роках "Укргазбанк" надав більше 250 мільйонів євро кредитів для будівництва об'єктів відновлюваної енергетики.