Мін'юст заарештував всі активи "Газпрому" в Україні - Петренко

Міністерство юстиції стягнуло з "Газпрому" понад 100 мільйонів гривень.

Міністерство юстиції України стягнуло з російського газового монополіста "Газпром" 100 мільйонів гривень на користь державного бюджету.

Про це у вівторок, 20 березня, повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, повідомляє DW.

За словами Петренка, відповідно до рішення українського суду корпорація визнана винною у зловживаннях на українському енергоринку, і на неї накладений штраф у розмірі 6 мільярдів доларів. "Ми вже стягнули частину коштів - усе, що було у "Газпрому" на території України, було описано, арештовано і стягнено до державного бюджету. Це понад 100 мільйонів гривень", - зазначив Петренко.

Міністр юстиції також наголосив, що домагатиметься виконання рішення суду і в інших країнах, з якими у Києва "є відповідні договори".

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Що стосується рішення Стокгольмського арбітражу, який 28 лютого зобов'язав Газпром доплатити Нафтогазу 4,63 мільярда доларів за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту, Петренко зауважив, що наразі "Нафтогаз України" вживає відповідні заходи щодо запуску процесу стягнення цих коштів.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити українському "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" має сплатити 2,56 мільярда доларів США на користь "Нафтогазу".