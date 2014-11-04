У Словаччині очікують посилення тиску з боку Росії, але реверс обіцяють не зупиняти

Політичний тиск, який здійснює Росія на Словаччину, не завадить реверсу газу в Україну, бо це – вигідна комерційна пропозиція.

Про це «Радіо Свобода» повідомив посол Словаччини в Україні Юрай Сівачек.

«Наша схема реверсу газу в Україну має гарне комерційне підґрунтя. Тож зламати цю схему не так і легко, у ній зацікавлені і у Братиславі, і у Києві. Я можу підтвердити, що політичний тиск Росії доволі сильний, він буде посилюватись, але Словаччина свої зобов'язання виконає. Перш за все тому, що реверс газу в Україну — це комерція насамперед, а не інтерес окремих політиків», - розповів Сівачек.

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2 вересня почався реверс газу зі Словаччини до України, згідно з умовами меморандуму між компаніями «Укртрансгаз» і Eustream. Очікується, що реверс газу зі Словаччини може забезпечити Україну обсягами до 30 мільярдів кубометрів на рік.

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