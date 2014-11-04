Держгеолслужба продасть 10 ліцензій на видобуток нафти і газу

16:23, 04 листопада 2014
Енергетика
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Державна служба геології та надр України 4 грудня виставить на аукціон 10 спеціальних дозволів (ліцензій) на надрокористування нафтогазоносними ділянками, сказано в повідомленні служби в газеті «Урядовий кур'єр».

uk.wikipedia.org

Згідно з повідомленням, усі нафтогазоносні ділянки розташовані у Львівській області.

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Довідка УНІАН. У 2010-2011 роках Держгеолслужба реалізувала 951 спецдозвіл на надрокористування на суму 431 млн грн, у тому числі на розробку 10 перспективних нафтогазоносних родовищ з оціночними запасами на рівні 45 млн тонн умовного палива.

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