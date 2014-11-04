Держгеолслужба продасть 10 ліцензій на видобуток нафти і газу
16:23, 04 листопада 2014Енергетика
0
Державна служба геології та надр України 4 грудня виставить на аукціон 10 спеціальних дозволів (ліцензій) на надрокористування нафтогазоносними ділянками, сказано в повідомленні служби в газеті «Урядовий кур'єр».
Усі нафтогазоносні ділянки розташовані у Львівській області / uk.wikipedia.org
Згідно з повідомленням, усі нафтогазоносні ділянки розташовані у Львівській області.
Читайте такожУкраїна виставить на аукціон 5 родовищ нафти і газу
Читайте також18 спеціальних дозволів
Довідка УНІАН. У 2010-2011 роках Держгеолслужба реалізувала 951 спецдозвіл на надрокористування на суму 431 млн грн, у тому числі на розробку 10 перспективних нафтогазоносних родовищ з оціночними запасами на рівні 45 млн тонн умовного палива.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter