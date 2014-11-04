Стрімке падіння нафти продовжується - Brent наблизилася до $82, WTI - $76

Падіння котирувань підтверджують європейські агенції та онлайн-інструменти торгівлі.

Сира нафта європейської марки Brent (сорт, що видобувається в Північному морі) до середини вранішньої біржової сесії втратила 2,5% і впала до $82.62 на Лондонській товарній біржі. Американська нафта сира зараз торгується за котируванням близько $76 за барель, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на британське видання The Telegraph.

Такі котирування знижують ціну американської нафти до рівня, близького до собівартості, через це суттєво скорочується прибуток американських нафтовиків.

Інструменти моніторингу ціни на нафту демонструють, що після ранкового падіння вона тримається на низьких позначках. Мінімальні котирування марки Brent після обіду досягали $82.07 за барель. WTI також продовжує зниження в бік індикатора $76.

Котирування російської нафти Urals стануть відомі після закінчення біржового дня. Як свідчать графіки, Urals, як правило, дешевшає через кілька днів після стійкого зниження ціни на європейську та американську нафту.

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Нагадаємо, аналітики відзначають, що причиною падіння ціни нафти стало зниження вартості її поставки з Саудівської Аравії в США та Азію, про яке раніше оголосила національна нафтова компанія Saudi Arabian Oil. З допомогою таких заходів саудівські добувачі планують збільшити свою частку на американському ринку.

Як відомо, ціна на нафту є ключовим параметром, який визначає дефіцитність російського бюджету.